Турецкие сериалы на русском языке

В XXI веке и весь мир, и российского зрителя неожиданно завоевали турецкие сериалы — но далеко не все из них можно было увидеть на различных телеканалах. Но аудитория оказалась готова к их поиску и просмотру в интернете, чем и подтвердила свою любовь к этим многосерийным историям.

В чем секрет взлета популярности этих киноисторий — своеобразных и даже претендующих на отдельный жанр «дизи» (dizi)? Тема для серьезных исследователей кинематографа! Но ответ на этот вопрос не так сложен, как кажется.

Почему турецкие сериалы нам нравятся?

Кинематограф Турции прошел долгий и сложный путь к современной зрительской аудитории. По-настоящему массовым он стал только во второй половине 1990-х, когда фильм «Бандит» (Eşkiya) привлек 2,5 миллиона зрителей.

В самом начале XXI века этот рекорд бьет комедийная драма «Визонтеле» (Vizontele) — 3 млн зрителей, а затем комедия о неуклюжем водителе, ищущем работу и жену «Реджеп Иведик» (Recep İvedik) — 4,3 млн. В 2007 «выстреливает» блокбастер «Волчья долина — Ирак» (Kurtlar Vadisi: Irak), ему удается завоевать 4-миллионную аудиторию. А в 2011 (для России и стран СНГ — 2012) начинается эпоха «Великолепного века», открывающая сериальный бум. «Великолепный век» экспортировался в 86 стран! Наблюдать за любовно-детективными страстями в историческом антураже и с нетерпением ждать, что случится в следующей серии, оказалось действительно интересно! Но наши соотечественники сегодня любят смотреть онлайн и сериалы о современной жизни — комедийные, драматические и фэнтезийные. Почему они стали интересны немусульманской аудитории? Почему мы предпочитаем наблюдать за турецкими приключениями и романтическими историями (желательно, конечно, на русском языке)? Есть причины:

Надоела типично американская продукция. Турецкие сериалы серьезно конкурируют с ней — в них нет бешеного экшна с драками, перестрелками, насилием и мельтешащими в огромном количестве супергероями. Они о традиционных ценностях, близких каждому человеку, и обычной, знакомой жизни — сложности героев вызывают у нас душевный отклик; Турция, хоть и знакомая по турпоездкам, остается для нас экзотической страной, и антураж привлекает: яркий и по-восточному завораживающий Стамбул, роскошные особняки и живописные трущобы — картинка хороша; Отличная актерская игра и привлекательность актеров и актрис. Турецкий кастинг обычно симпатичен зрителям: героини красивы, герои мужественны, плюс экзотичная внешность; Эмоции — просто через край! А это всегда «цепляет» и вызывает сопереживание. Пылкие и красноречивые мужчины не стесняются слез, нежные красавицы прячут бурю чувств под сдержанностью — а когда наконец страсти прорываются наружу, получается по-настоящему горячее кино!

Где смотреть на русском языке?

Киносайт turkseries.tv представляет великолепную и постоянно пополняющуюся коллекцию турецких сериалов онлайн в HD формате, на русском языке. Вы можете выбрать любое качество просмотра: представлены варианты в 360p, 480p или 720p качестве.

В коллекции:

уже ставшие легендарными «Великолепный век», ремейк любимого еще в СССР «Королек — птичка певчая», «Кюзей Гюней», «1001 ночь»;

завоевавшие тысячи поклонниц «Запретная любовь», «Полнолуние», «Зимнее солнце», «Любовь напрокат»;

заказанные знаменитым гигантом сериальной индустрии Netflix «Защитник», «Дар», «Любовь 101», «Восход Османской империи»;

новинки и новые серии уже идущих проектов. Все серии с качественной русской озвучкой — если проект абсолютно свежий, и ее не успели сделать, вас ждут русские субтитры.

Смотрите любимые турецкие киноистории на русском языке!